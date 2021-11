Cavese, Carbonaro ancora fuori: Ferazzoli, «riscatto dopo la Coppa»

Senza Carbonaro, con D'Angelo ancora non in condizioni ideali per giocare dal primo minuto, ma con una gran voglia di riscattare la sconfitta in Coppa Italia contro il Santa Maria. La Cavese sarà di scena domani nel primo di una serie di incontri che potranno delineare il cammino futuro degli aquilotti in campionato.

Si va nella tana del Licata, che tra le mura amiche ha collezionato 10 punti sui 12 disponibili. Un dato che non va trascurato secondo mister Ferazzoli: «Abbiamo preparato la partita e dovremo mettere in campo tutte le nostre potenzialità, ma è chiaro che loro giocheranno una gara di spessore contro di noi».

Il tecnico pretende dalla sua Cavese «voglia di riscattare la sconfitta in Coppa Italia. Giusto che io mi prenda le mie responsabilità, perché sulla sconfitta col Santa Maria forse ha inciso il massiccio turnover. Fortunatamente in campionato stiamo andando bene, ma anche lì ci sono cose da migliorare».

Tra i convocati, oltre a Carbonaro manca anche l'under Potenza, per il quale il rientro in gruppo sarà graduale.