Cavese, Carbonaro fermo un turno: a Giarre biglietti al costo di 10 euro

Non c'è tempo per festeggiare la goleada rifilata alla Sancataldese. In casa Cavese la testa è già alla gara in trasferta contro il Giarre. All'andata i siciliani trovarono in extremis il pareggio-beffa per gli aquilotti al Simonetta Lamberti. Ma rispetto a quel match, è cambiato tanto in casa biancoblu e non solo per l'avvicendamento in panca e alcuni movimenti di calciomercato.

Contro la Sancataldese, così come nelle uscite precedenti, s'è vista in campo una Cavese maggiormente consapevole dei propri mezzi e anche più lucida sottoporta. Più capace di concretizzare la mole di occasioni da gol confezionate. Questi i punti di partenza per la preparazione “flash” della trasferta.

Intanto la società ha reso noto che i tagliandi la partita del Regionale, al costo di 10 euro, saranno disponibili direttamente al botteghino del settore Ospiti allo stadio di Giarre.