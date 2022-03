Cavese-Castrovillari con 4 assenti: Troise rinuncia anche a D'Amore

Quattro forfait in casa Cavese in vista dell'impegno casalingo contro il Castrovillari. Oltre al lungodegente Altobello, gli aquilotti dovranno fare a meno di altri tre elementi per la sfida di domani. Con Fissore praticamente certo di dover restare fermo ai box, questa mattina in sede di rifinitura lo staff medico non ha dato il via libera al rientro di Aliperta, vittima di un problema al tallone nello scorso turno di campionato. E ai tre si è aggiunto anche l'under D'Amore.

Mister Troise ha comunque a disposizione adeguate alternative, a partire da Viscomi o Lomasto in difesa, oltre a Romizi per la cabina di regia. Il tecnico ha lavorato in settimana molto sulla testa del gruppo, per evitare cali di concentrazione dopo le ultime grandinate di gol rifilate agli avversari.

Non vuole fare calcoli, tenuto conto che «il cammino è ancora lungo e ci sono ancora diverse tappe prima della fine del torneo. Anche quello di domani è uno step fondamentale. La squadra è concentrata e ha il giusto entusiasmo per la partita con il Castrovillari e sono abbastanza fiducioso. Il nostro è un campionato che offre incertezze e sorprese giornata dopo giornata, quindi l’unica cosa da fare - ha concluso l'allenatore biancoblu - è guardare solo al prossimo appuntamento».