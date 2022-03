Cavese in cattedra per il tifo sano: Altobello e Fissore out per domenica

Il lato buono del tifo calcistico, fatto esclusivamente a favore della propria squadra e non contro gli avversari. La Cavese prosegue nel suo proficuo impegno per il progetto "A scuola di Tifo con la Cavese". Questa mattina c'è stata la visita all'Istituto Comprensivo Carducci-Trezza.

Il direttore sportivo Pietro Fusco, il capitano Errico Altobello e l'attaccante Diego Allegretti si sono intrattenuti per oltre due ore con gli studenti, in un piacevole confronto su varie tematiche legate allo sport e al calcio. Tante le domande dei ragazzi, alle quali i tre tesserati biancoblu non si sono sottratti, provando a sottolineare gli aspetti positivi dello sport, la passione, il divertimento e soprattutto il rispetto per gli avversari.

Smessi i panni dei “docenti”, i calciatori hanno sostenuto nel pomeriggio il consueto allenamento in vista del prossimo impegno di campionato. Altobello sta proseguendo nel suo percorso di pieno recupero fisico, ma è quasi certa la sua assenza nel match interno con il Licata. Così come è certo il forfait di Fissore, il cui rientro nei ranghi non sarà prossimo.