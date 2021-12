Cavese, vittoria di misura sul Cittanova: Altobello-Diaz, saracinesca Anatrella

La Cavese si regala un sereno Natale battendo di misura il Cittanova nello scontro diretto del Simonetta Lamberti. Vittoria per 2-1 per gli aquilotti, che trovano la rete decisiva nella ripresa con Diaz dopo il fulmineo botta e risposta nei primi minuti del primo tempo.

Non è stata una prestazione entusiasmante quella dei ragazzi di Troise, al cospetto di un Cittanova che ha evidenziato una ottima organizzazione di gioco pur giocando dal 1' con ben sette under in campo. Mai una palla lanciata a caso in avanti, manovra fluida e anche importanti occasioni da gol salvate da un Anatrella ancora una volta provvidenziale.

Ancora una volta il portiere della Cavese ha guadagnato la palma di migliore in campo per i suoi, opponendo i riflessi alle sortite avversarie e sfiorando anche la parata sul penalty calciato da Corso, che ha dato al Cittanova il momentaneo 1-1 dopo il vantaggio siglato da capitan Altobello.

In fase conclusiva gli aquilotti hanno ancora una volta evidenziato problemi di mira. In primis con lo stesso Diaz che al 13', dall'altezza del dischetto, ha concluso in beata solitudine mancando incredibilmente lo specchio della porta. E non hanno fatto meglio Fissore, Aliperta e Potenza fino all'intervallo.

Nella ripresa, dopo un doppio intervento di Anatrella su Meola e Cianci, la Cavese ha trovato il vantaggio sull'unico errore commesso dagli ospiti. Un disimpegno sbagliato ha infatti innescato il contropiede di Bacio Terracino, che ha girato al centro l'assist per la “spaccata” vincente di Diaz.

Successo importante, che porta la Cavese a -1 dalla capolista Acireale, fermata sul pari dal Città di Sant'Agata, in attesa che la Gelbison recuperi le due gare rinviate per Covid.