Cavese, colpo a centrocampo: c'è la firma di Francesco Urso

La Cavese alza il tasso tecnico della linea mediana con l'arrivo di Francesco Urso. Il 29enne interno di centrocampo scende per la prima volta in Serie D, dopo un'intera carriera trascorsa tra i professionisti e iniziata con un'apparizione in Serie A con la maglia del Cesena.

Il nuovo calciatore biancoblu ha disputato due campionati di Serie B tra le file del Vicenza, collezionando poi una lunga esperienza in Lega Pro: Alma Juventus Fano, Santarcangelo, Prato, Matera, Virtus Entella, Catanzaro, ancora Fano, Fidelis Andria e Torres nella lunga carriera in Serie C, per un totale di circa 160 gare giocate.

Pedina importante nello scacchiere di mister Cinelli, che ha ottenuto la componente di esperienza e qualità che è forse mancata nelle diverse uscite precampionato.