Cavese, confermato Raffaele Di Napoli: guiderà la squadra in Serie C

La Cavese ha reso noto il rinnovo dell'accordo con Raffaele Di Napoli, che guiderà dunque gli aquilotti anche nel prossimo campionato di Serie C.

Era stato lo stesso tecnico, al termine della partita interna con il Campobasso - semifinale d'andata della poule scudetto - a lasciar intendere un possibile divorzio, usando il condizionale sul suo futuro in biancoblu.

Di Napoli è approdato alla guida degli aquilotti a inizio febbraio scorso, dopo l'inatteso esonero di Daniele Cinelli con la Cavese capolista del girone G con 7 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Col cammino in discesa, Di Napoli ha mantenuto in vetta la squadra, conquistando la promozione in Serie C con diversi turni d'anticipo.

Un bis sul piano individuale, avendo conquistato un'altra promozione da vice di Salvatore Campilongo nell'anno in cui la festa promozione fu funestata dalla tragica scomparsa di Catello Mari.