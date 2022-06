Cavese, confermato mister Troise: club verso l'accordo per lo stadio

Anticipare i tempi per poter programmare con ampi margini la nuova stagione. In quest'ottica la Cavese ha sistemato il secondo tassello dopo l'arrivo del nuovo direttore generale Clemente Filippi. La società ha infatti confermato per la prossima stagione il tecnico Emanuele Troise.

L'allenatore riparte da quanto di buono fatto nella stagione appena conclusa, con l'obiettivo di riportare gli aquilotti in Serie C e dunque di correggere le imperfezioni che hanno impedito ai metelliani di ritornare in Serie C. Troise lavorerà in sinergia con il diesse Fusco per puntellare la rosa, che potrebbe però cambiare notevolmente rispetto al gruppo a lavoro quest'anno.

Intanto, sembra possa presto tornare il sereno tra la società del presidente Santoriello e l'amministrazione comunale. A quanto pare il club vedrà accolte le proprie istanze, ottenendo l'affidamento in gestione del Simonetta Lamberti, con l'onere di occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nei giorni scorsi, la società biancoblu aveva presentato una bozza progettuale per poter garantire un miglioramento strutturale dell'impianto di corso Mazzini, nel pieno rispetto di tutte le associazioni sportive che volessero fruire dello stadio a partire dalla prossima stagione sportiva.