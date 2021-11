Cavese in Coppa a Santa Maria: si rivedono Palladino e Potenza

Appuntamento di Coppa Italia domani per la Cavese. Gli aquilotti saranno di scena al Carrano contro la Polisportiva Santa Maria, formazione reduce da due vittorie di fila in campionato contro Cittanova e Sancataldese. I giallorossi di Nicoletti, tecnico esordiente in categoria, puntano a una tranquilla salvezza e potrebbero non tenere in adeguata considerazione l'impegno di coppa.

In casa Cavese, la gara può essere l'occasione per restituire minutaggio a calciatori meno impiegati in campionato. A partire da D'Angelo, che ha saltato gli ultimi impegni per squalifica. Le buone nuove riguardano i rientri di Palladino e Potenza, under rimasti a lungo in bacino di carenaggio e finalmente pronti a offrire al tecnico ottime alternative per il pacchetto under. Ancora out Carbonaro, per il problema al piede rimediato nelle scorse settimane.

Per la tifoseria biancoblu, sono in vendita gli 80 biglietti del settore Ospiti messi a disposizione della società cilentana. Al costo di 11,50 euro possono essere acquistati presso la Cartoleria Tirrena a Cava de' Tirreni e in tutte le ricevitorie del circuito Go2.

La vincente della gara di domani affronterà ai sedicesimi di finale la vincente della gara Cittanova-Francavilla.