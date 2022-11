Cavese, domani i 32mi di coppa: al Lamberti arriva il Vastogirardi

Sarà il Vastogirardi l'avversario della Cavese nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. La formula prevede gara secca per la qualificazione al turno successivo; dunque, in caso di parità al 90' si tireranno i calci di rigore.

Partita amarcord per il direttore sportivo della squadra ospite, l'ex attaccante Giuseppe Giglio che ha indossato la maglia biancoblu nella stagione 2016-17, durante la presidenza di Domenico Campitiello. Non avrà vita facile la formazione molisana, pur al cospetto di una Cavese che sarà in campo con diversi atleti meno impiegati da mister Troise nelle gare di campionato.

Sul fronte metelliano mancherà capitan Altobello, che deve scontare un residuo di squalifica. Scalpitano i vari Tufano, D'Amore, Gaeta, Anzano e Salandria, così come il portiere Angeletti che potrebbero trovare spazio dal 1' nel match in programma domani pomeriggio al Simonetta Lamberti, con fischio d'inizio alle 14.30. La gara è stata affidata al signor Bruno Spina della sezione di Barletta, coadiuvato da Michele Desiderato della stessa sezione e da Danilo D'Ambrosio di Molfetta.