Cavese, costa caro il rosso a Maiorano: il centrocampista fermato per due turni

Il Giudice Sportivo di Serie D ha comminato due giornate di squalifica a Giuseppe Maiorano. Il centrocampista della Cavese era stato espulso nel primo tempo della gara esterna con il Licata. Nel rincorrere un pallone spalla a spalla con un avversario, aveva tentato di liberarsi con una vistosa “sbracciata”, immediatamente punita dal direttore di gara con il cartellino rosso diretto.

A nulla sono valse in campo le proteste dei compagni. Per Maiorano è dunque arrivata puntuale la squalifica «per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto». Il talentuoso atleta biancoblu sarà costretto ad assistere dalla tribuna a due sfide di grande importanza per gli aquilotti.

Domenica infatti la Cavese sarà di scena al Simonetta Lamberti contro un Portici che in questa prima parte di campionato ha dimostrato di essere una mina vagante del girone I. A seguire, poi, ancor più importante lo scontro diretto in trasferta contro la capolista Gelbison, ex squadra dello stesso Maiorano e del tecnico Ferazzoli.

Partita intanto la prevendita dei biglietti per Cavese-Portici, presso le abituali rivendite autorizzate in città. La gara si disputerà domenica 14 novembre alle 14.30:

Tribuna Centrale 35 euro

Tribuna laterale coperta Nord/Sud 15 euro intero – 13 euro ridotto

Tribuna scoperta 10 euro intero – 8 euro ridotto

Distinti ‘Eduardo Purgante’ 10 euro intero – 8 euro ridotto

Curva Sud ‘Catello Mari’ 5 euro

Curva Ospiti 5 euro

Baby (0-14 anni) 2 euro (tutti i settori tranne Tribuna Centrale)