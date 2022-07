Cavese, countdown per il raduno: a Cava dal 25, poi San Gregorio

Conto alla rovescia per l'inizio ufficiale della stagione per la Cavese. Gli aquilotti, reduci dalla delusione per la mancata promozione in Serie C della scorsa annata, si ritroveranno lunedì 25 luglio prossimo allo stadio Simonetta Lamberti per il primo giorno di pre-ritiro.

La società opterà per allenamenti a porte aperte (settore Tribuna Scoperta), così da permettere da subito ai supporters di conoscere i volti nuovi che, agli ordini di mister Emanuele Troise, affronteranno il prossimo campionato di Serie D. Gli aquilotti si alleneranno nell'impianto di casa fino al 2 agosto.

Il giorno successivo invece la truppa si trasferirà al centro polivalente di San Gregorio Magno dove resterà fino al 13 agosto.

Intanto, in attesa che venga completata la rosa a disposizione di mister Troise, la società ha reso nota la composizione dello staff medico che seguirà la squadra nella nuova stagione. Il medico sociale sarà il dottor Catello Di Somma, coadiuvato dai fisioterapisti Maurizio Cerciello Lauro e Francesco Ostieri.