«Cavese in crescendo ad Aversa», Troise è ottimista per il big match

Vittoria preziosa, per continuare a credere nel ritorno in Serie C. In casa Cavese il tecnico Emanuele Troise sottolinea la partenza un po' in sordina dei suoi nella gara di Aversa, «su un campo che non permetteva di sviluppare il gioco. Insomma, una prima frazione prevalentemente fisica. Poi siamo andati in crescendo, cercando di fare gioco e di tentare il tutto per tutto, magari rischiando qualcosina. Ci abbiamo creduto fino in fondo e siampo stati premiati».

Le condizioni del campo hanno dettato anche l'iniziale scelta di schierare la squadra con un 4-2-4, rinunciando magari a qualche palleggiatore in più. «Sapevamo che tipo di partita avremmo dovuto affrontare. Ma comunque spesso nel primo tempo Bacio Terracino si è molto sacrificato per dare un po’ di supporto a Corigliano e Palma a centrocampo».

Senza il suo gioco, però, la Cavese ha dimostrato di andare in difficoltà. E infatti proprio cercando il suo solito gioco la formazione biancoblu ha sbloccato la partita: «L’azione vincente è stata frutto della nostra mentalità. Nel frangente, Maffei è stato anche bravo a proporsi nella metà campo avversaria».

Giovedì altro big match, da giocare purtroppo senza l'apporto del pubblico. Troise guarda al campo e oltre all'ottimismo dovuto alla vittoria di ieri, sottolinea anche i vari recuperi in gruppo: «Aliperta sta bene, rientreranno Romizi e Altobello e quindi avremo disponibilità di calciatori che non hanno giocato molto ultimamente. Unica nota stonata riguarda De Caro, che nella gara contro il Trapani ha avuto un problema muscolare e non credo possa recuperare in tempo per giovedì».