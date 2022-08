Cavese, da domani scatta il ritiro: Troise, «s'è già creato un bel clima»

Un test in famiglia nel tardo pomeriggio di oggi, poi la partenza per il ritiro di San Gregorio Magno prevista per domani. La Cavese prosegue nel lavoro precampionato, in attesa dell'arrivo di un nuovo centravanti. Dopo la prima settimana di allenamenti il tecnico Emanuele Troise ha sottolineato il clima positivo in gruppo, con i nuovi arrivati già perfettamente integrati.

«Stiamo creando un buon mix tra esperti e under. Sarà una squadra che come principio di base cercherà l’organizzazione di gioco; il sistema potrebbe variare a seconda degli avversari, ma sarà appunto l’organizzazione la caratteristica di base».

Rispetto alla scorsa stagione Troise proverà a conservare «i tanti numeri positivi, a partire dai pochi gol subiti. Vogliamo ovviamente aumentare il numero dei gol fatti, ma soprattutto confermare quella flessibilità tattica che s’è vista solo nell’ultimo periodo della scorsa stagione, quando ho avuto a disposizione tutta la rosa. La cosa fondamentale sarà proprio quella di ridurre al minimo gli infortuni e qualche espulsione di troppo vista nel passato campionato. La regola dei 5 cambi rende forte l’esigenza di avere una rosa ampia con il maggior numero di calciatori sempre a disposizione».