Cavese, oggi la prima uscita: De Liguori nello staff dirigenziale

Prima sgambatura in programma oggi per la Cavese. Nel ritiro di Camigliatello Silano, dopo le fatiche dei primi giorni, i ragazzi di mister Cinelli affronteranno una rappresentativa locale per testare un po' le condizioni atletiche e soprattutto i primi dettami tattici del nuovo allenatore.

C'è grande curiosità tra i tifosi per vedere all'opera la nuova squadra ridisegnata dal diesse Logiudice, sebbene una parte dei supporters attenda ancora qualche colpo over per impreziosire il roster a disposizione di Cinelli.

Intanto, dopo l'arrivo a centrocampo dei due under Endri Zenelaj ('03, dall'Empoli Primavera) e Niccolò Sette ('04, ex Cesena Primavera e Castanese), la società ha ufficializzato un nuovo ingresso in dirigenza. Si tratta di Vincenzo De Liguori, ex centrocampista di Juve Stabia e Nocerina che assume il ruolo di collaborazione della gestione sportiva, di fatto affiancando il diesse Pasquale Logiudice.