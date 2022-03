Cavese, la delusione di Troise: «Il pari sarebbe stato più giusto»

Emanuele Troise non riesce a nascondere la delusione per l'inattesa sconfitta della Cavese a Portici. Il ko ha permesso alla Gelbison di allungare in vetta alla classifica, ma ha anche visto il Lamezia riavvicinarsi agli aquilotti. Il tutto in attesa che l'Acireale recuperi le due gare non disputate e che non venga fuori qualche altro rinvio per la formazione etnea, che falserebbe completamente la corsa alla promozione diretta in Serie C nel girone I.

Dopo il gol del vantaggio, la Cavese non aveva messo il solito piglio visto nelle gare precedenti, ma era comunque riuscita a ottenere il pareggio. Il nuovo vantaggio del Portici poco prima dell’intervallo e il terzo gol hanno tuttavia ulteriormente complicato i piani degli aquilotti. «Abbiamo provato a riprendere la partita e ci eravamo quasi riusciti - ha aggiunto Troise -, fallendo però un’occasione importante con Ciro Foggia. Il pari credo sarebbe stato il punteggio più giusto».

Pochissimo tempo per ricaricare le batterie per i metelliani, chiamati domenica al big match interno con la capolista Gelbison. «Il campionato dice che a noi mancano 8 partite e ci sono tempi e margini per poter recuperare».