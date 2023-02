Cavese, la delusione di Troise: «Buon impatto, poi netto calo»

«Abbiamo avuto un buon impatto con la partita, poi siamo calati di mentalità». La fotografia del match esterno di Fasano nelle parole del tecnico Emanuele Troise, visibilmente deluso per l'andamento dell'incontro. L'allenatore biancoblu ancora una volta ha sottolineato la mancanza della giusta cattiveria al momento di chiudere il match: «Dopo aver fallito l'occasione del raddoppio, la squadra ha perso il controllo del campo. Abbiamo avuto la colpa di “tenere in vita” il Fasano, poi è arrivato il gran gol di Corvino».

Buona comunque la tenuta difensiva degli aquilotti secondo il tecnico: «Abbiamo fatto un buon lavoro concedendo poco a un Fasano che ci ha provato spesso a metterci in difficoltà. Il secondo tempo per noi è stato molto più difficile, ma c'è anche da dire che non eravamo al completo. Oltre agli assenti infatti, anche Foggia e Aliperta non erano nelle migliori condizioni».

Mercoledì si torna già in campo. Dopo aver eliminato il Francavilla agli ottavi di finale, gli aquilotti saranno ospiti del Lamezia per i quarti. «Una partita - ha concluso Troise - per la quale avremo qualche recupero che ci permetterà di distribuire i carichi, schierando anche una formazione competitiva».