Cavese, la delusione di Troise: «Poco cinici nel primo tempo»

«Abbiamo interpretato benissimo il primo tempo, ma non siamo stati abili a sfruttare le occasioni create». Emanuele Troise riassume così la pesante sconfitta della Cavese nello scontro diretto di Brindisi.

Il tecnico sottolinea un inspiegabile calo dei suoi nella ripresa: «Ci siamo abbassati e diversi episodi hanno condizionato il resto della gara. Poi, una volta in svantaggio s’è fatto tutto complicato. Faccio i complimenti al Brindisi perché ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra forte. Il nostro demerito è essere arrivati a questo punto della stagione non in condizioni ottimali».

Scuro in volto, l'allenatore biancoblu prova ad archiviare rapidamente la sconfitta proiettandosi al derby interno con la Nocerina, ultimo impegno della regular season: «Domenica c’è una partita fondamentale per noi e dobbiamo trovare tutte le energie possibili per rialzarci, perché abbiamo solo un risultato a disposizione. In questo momento non bastano parole, dobbiamo accettare la delusione e la differenza la dovrà fare il modo in cui reagiremo».