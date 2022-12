Cavese di misura sul Casarano: Foggia tiene lontane le inseguitrici

Seconda vittoria consecutiva per la Cavese, che trova punti preziosi nello scontro diretto con la corazzata Casarano. Partita tosta sulla carta, al cospetto di una formazione tra le più attrezzate del girone H, che ha dimostrato in campo di valere le posizioni nobili della graduatoria.

Eroe di giornata è Ciro Foggia, che sblocca il risultato forse nel momento migliore dei salentini. La rete arriva su rigore concesso per fallo di Pambianchi su Fissore. Ma prima il Casarano aveva sfiorato due volte il gol: prima su un cross di Strambelli non sfruttato a centro area, poi su una conclusione di Saraniti che colpisce il palo prima di essere neutralizzata da Colombo.

In apertura di ripresa Foggia raddoppia su un pregevole assist di Bezzon bravo a liberarsi in mediana. Il 2-0 stordisce il Casarano che rischia di capitolare ancora su due palle-gol confezionate ancora da Foggia e Rossi. Gli ospiti trovano forze solo nella fase finale. Colombo è prodigioso nell'opporsi al tentativo di Burzio, poi un tiro-cross di Marsili riapre i giochi.

A pochi giri di lancette dal 90' esplodono le proteste del Casarano per un gol annullato a Saraniti, pizzicato in posizione irregolare dall'assistente sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel giorno in cui gli ultras biancoblu hanno “traslocato” provvisoriamente nei Distinti per la chiusura della Curva Sud “Catello Mari”, la Cavese tiene a distanza le dirette inseguitrici Barletta, Nardò e Brindisi, staccate rispettivamente di 2, 4 e 5 punti.