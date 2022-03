Cavese di misura col Castrovillari: Allegretti e D'Angelo firmano il 2-1

La Cavese risponde per le rime alle vittorie delle dirette concorrenti in vetta al girone I di Serie D. Gli aquilotti battono di misura un ostico Castrovillari, che disputa un'ottima gara ma deve soccombere al cospetto dei più quotati avversari.

Gli aquilotti sembrano risentire notevolmente dell'assenza di Aliperta in cabina di regia, ma trovano comunque subito il vantaggio grazie a un calcio di rigore di Allegretti. Al 36', sempre dal dischetto, i calabresi trovano il pareggio prima della duplice protesta dei metelliani - a cavallo tra fine primpo tempo e inizia ripresa - per due falli di Mazzotti e Strumbo.

La rete decisiva porta la firma di un ritrovato D'Angelo, che risolve in gol una mischia nell'area del Castrovillari e porta in cassa alla Cavese 3 punti fondamentali per tenere il ritmo di Gelbison e Acireale. Prossimo turno in trasferta per gli aquilotti di Troise, che renderanno visita a un ostico San Luca, in piena bagarre per evitare i playout.