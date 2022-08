Cavese di misura sul Nola in coppa: Foggia la decide nel secondo tempo

La Cavese batte di misura il Nola nel posticipo del primo turno di Coppa Italia di Serie D. Gli aquilotti soffrono nel primo tempo l'aggressività dei bruniani, piazzando la zampata decisiva nella ripresa, quando mister Troise decide di reimpostare i suoi col 4-3-3.

Diverse le assenze per gli aquilotti. Squalificati Altobello e D'Angelo, out anche Tufano, Munoz e Cappa. Dunque, scelte quasi obbligate per la retroguardia biancoblu, con Fissore e Lomasto al centro. Sul fronte opposto, il contestatissimo ex Rogazzo deve rinunciare al playmaker Maio.

Il primo sussulto arriva dopo una decina di secondi. Bezzon verticalizza per Bacio Terracino, D’Orsi lo atterra al limite dell’area guadagnano il giallo. Gagliardi su punizione chiama Tricarico alla parata rasoterra. Il Nola si fa preferire sul piano dell’aggressività. Maggio chiama Colombo alla deviazione al quarto d’ora. Ci prova anche l’altro ex Oggiano su punizione, ma senza successo.

Al 34’ è clamorosa l’opportunità fallita da Foggia: Bacio Terracino gli serve un assist coi fiocchi, il centravanti non tira e attende il fallo da rigore, lasciandosi cadere. L’arbitro lascia giustamente proseguire. Al 42’ il punteggio si sblocca. Maffei gira al centro da sinistra, Gagliardi tenta il tap-in ma la deviazione decisiva è del registra ospite Langella che manda il pallone alle spalle del proprio portiere.

A inizio ripresa un botta e risposta fuori misura di Langella e Bacio Terracino. Al 9' il Nola trova il pareggio. Gonzalez innesca in contropiede Chianese che da sinistra gira al centro per l'estirada vincente di Oggiano, che da ex evita l'esultanza davanti ai tifosi biancoblu.

Il match scivola via senza particolari sussulti. Troise cambia sistema di gioco, inserendo Aliperta e Palma passando al 4-3-3. Al 32’ la Cavese ripassa. Bezzon gira al centro dalla sinistra, sfera sul secondo palo dove Foggia in diagonale insacca con leggera deviazione di Bontempo. Nel finale il Nola sfiora il pari sugli sviluppi di un corner ma al triplice fischio sono gli aquilotti a esultare per il passaggio ai 32mi di Coppa.