Cavese di misura sul Real Aversa: Allegretti-gol, giovedì turno cruciale

Poco spettacolo, poche occasioni da gol, ma l'importante era portare a casa tre punti fondamentali. La Cavese espugna il Bisceglia di Aversa con una rete di Allegretti nel finale.

Al cospetto di un avversario ostico, su un terreno di gioco in cui era obiettivamente difficile puntare al gioco palla a terra, gli aquilotti non hanno forse disputato la loro miglior partita stagionale, ma hanno avuto la pazienza di attendere il momento giusto per colpire, portando a casa una vittoria che si è rivelata di platino, visti i concomitanti successi di Gelbison e Acireale.

Il programma del prossimo turno nel girone I, in programma nel giorno di Giovedì Santo, propone la sfida incrociata tra le prime quattro della classe. La capolista Gelbison sarà di scena ad Acireale, mentre la Cavese ospiterà un Lamezia che oggi s'è data la zappa sui piedi, perdendo in casa contro il Città di Sant'Agata.

Un turno cruciale per il girone più meridionale di Serie D, che potrebbe riaprire ancora di più i giochi per la promozione diretta in Lega Pro. Alla Cavese il compito di puntare al bottino pieno, così da escludere definitivamente il Lamezia dalla corsa verso la terza serie e sperare in un risultato favorevole dalla Sicilia.