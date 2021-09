Cavese di misura sul San Giorgio: aquilotti qualificati in Coppa Italia

Un gol di Allegretti su assist di Kosovan permette alla Cavese di battere un arcigno San Giorgio allo stadio Simonetta Lamberti, guadagnando la qualificazione al primo turno di Coppa Italia di Serie D.

La rete decisiva arriva nell'ultima parte di un primo tempo in cui la formazione ospite ha sfiorato il vantaggio in almeno due circostanze, trovando i decisivi riflessi di Anatrella a dire di no. Diverse le assenze nella formazione biancoblu, in particolare in difesa dove Ferazzoli ha dovuto rinunciare a Fissore e Viscomi.

Buone indicazioni in linea mediana dai vari D'Angelo, Palma e Maiorano, i tre che daranno qualità al reparto e al gioco degli aquilotti. Oltre al gol, Allegretti ha ancora una volta evidenziato importanti doti non solo in fase di finalizzazione ma pure a supporto dei compagni di reparto.

Sul fronte opposto, il neopromosso San Giorgio ci ha provato con le unghie e con i denti a ridurre l'evidente gap tecnico rispetto all'organico della Cavese. Esce a testa alta dalla competizione la formazione di mister Squillante, che ha sfruttato la gara a mo' di ulteriore rodaggio in vista del campionato.