Cavese di misura sulla Scafatese: Felleca decide il test nella ripresa

Una buona Scafatese ha tenuto a lungo testa alla Cavese nell'amichevole disputata questo pomeriggio al Simonetta Lamberti. Temperatura torrida ad accogliere i ventidue in campo, coi tecnici pronti a dare spazio a tutti i disponibili per questo rodaggio precampionato.

Punteggio finale di 1-0 per gli aquilotti, con la rete di Felleca all'8 della ripresa al culmine di una rapida fuga sul versante sinistro dell'attacco biancoblu. Mister Cinelli ha ritrovato tra i disponibili Antonelli, lanciandolo dal 1' con Addessi e Felleca a supporto di Foggia. Il possibile schieramento offensivo titolare, tuttavia, non crea troppi grattacapi al portiere dei canarini Solombrino, chiamato in causa solo da Felleca e Addessi.

La Scafatese riesce a costruire qualche azione degna di nota nella metà campo biancoblu.

A inizio ripresa, dopo una conclusione gialloblu firmata da Labriola, arriva il gol-partita degli aquilotti con Felleca bravo a concretizzare una ripartenza. Un ulteriore rischio per i padroni di casa a metà frazione, con Boffelli pronto sullo “squillo” di Arciello. Poi la gara si avvia verso la conclusione senza troppi sussulti, anche a causa del caldo asfissiante che non dà tregua agli uomini in campo.

Per la Cavese testa ora al primo impegno ufficiale della stagione, nel primo turno di Coppa Italia al Simonetta Lamberti contro la Palmese. Più a stretto giro la prima uscita di coppa per la Scafatese, che mercoledì sarà ospite del neopromosso Santa Maria la Carità.