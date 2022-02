Cavese, difesa under a Biancavilla? Altobello e Gabrieli saltano la sfida

Un unico dubbio relativo alla collocazione dei quattro under dal primo minuto. Mister Troise deciderà in extremis la formazione della Cavese che domani affronterà in trasferta il Biancavilla. Possibile che il tecnico decida di inserire tutti gli under in terza linea, optando per l'esperienza tra centrocampo e attacco.

«Il Biancavilla sta cambiando come struttura di gioco e quindi è un po’ un’incognita per noi - ha spiegato il trainer biancoblu -. Per quanto ci riguarda, in trasferta troviamo sempre un contesto diverso rispetto alle nostre gare casalinghe ma è chiaro che, guardando i numeri, dobbiamo fare di più nelle partite esterne».

Si ritorna a un calendario regolare senza turni infrasettimanali, con la possibilità di poter programmare meglio il lavoro e soprattutto il recupero dopo le partite ufficiali. A Biancavilla mancheranno Gabrieli e il lungodegente Altobello, con qualche scelta abbastanza obbligata in difesa, qualora Troise decidesse appunto di inserire gli under esclusivamente in difesa, a guardia dell'estremo difensore Anatrella.