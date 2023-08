Cavese-Dipignano 10-0, show di Felleca nel primo test precampionato

La Cavese ha sostenuto ieri il primo test precampionato, affrontando i dilettanti dell'Agid Dipignano (Seconda Categoria) nel ritiro di Camigliatello Silano. La gara, terminata con il punteggio di 10-0 per gli aquilotti, ha permesso al tecnico Cinelli di ruotare tutti gli effettivi a disposizione.

L'allenatore ex Messina ha inizialmente schierato i suoi con un offensivo 4-2-3-1, con capitan Foggia a fare da terminale offensivo. Alle sue spalle hanno agito Addessi e Mercurio da laterali, con Antonelli nel ruolo di trequartista. Buoni spunti anche in linea mediana, con la coppia Cuomo-Ospitaleche. In retroguardia, davanti al portiere Boffelli, Troest ha gestito le operazioni difensive affiancato da Magri, con Cinque e Rana da terzini.

Punteggio di 2-0 all'intervallo, con doppietta dell'airone Foggia. Nella ripresa Cinelli ha cambiato in toto la formazione, schierando Ascioti tra i pali, Buschiazzo e Derosa centrali difensivi con Fraraccio e Marano sulle corsie esterne. Scatenatissimo l'attaccante Francesco Felleca, che ha messo a segno ben sei reti nella ripresa, con Sette e Zenelaj a completare il tabellino per il 10-0 definitivo.

Prossimo appuntamento fissato fra tre giorni.

Il 6 agosto prossimo i biancoblu scenderanno in campo con la Rossanese, compagine con un passato in Serie D che nella scorsa stagione ha chiuso al quinto posto nel girone A di Promozione calabrese.