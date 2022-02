Cavese, divieto di trasferta per i tifosi: due assenze forzate contro il Giarre

Una brutta notizia per i tifosi della Cavese in vista della trasferta di Giarre. Nella mattinata di oggi il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita di tagliandi limitatamente ai residenti nella regione Campania. Una decisione improvvisa, tenendo conto che il club siciliano aveva reso noto che la vendita dei biglietti per i tifosi biancoblu sarebbe stata attivata nel giorno della partita al botteghino del settore Ospiti.

Aquilotti dunque in campo senza supporters. Ma pure senza capitan Altobello - infortunato - e senza l'attaccante Carbonaro. Assenze importanti, cui però mister Troise potrà ovviare senza problemi, vista l'abbondanza di uomini in entrambi i reparti.

Ci sarà turnover rispetto alla sfida con la Sancataldese, così come aveva annunciato lo stesso trainer degli aquilotti alla vigilia della partita di domenica. Torna tra i disponibili il centrale difensivo Lomasto che potrebbe trovare spazio a gara in corso. In prima linea Foggia scalpita per una maglia da titolare, in una sorta di staffetta con il bomber Allegretti, gran protagonista del match di domenica.

La gara sarà diretta dal signor Antonio Monesi della sezione di Crotone, coadiuvato da Stefania Signorelli (Paola) e Mirko Bartoluccio (Vibo Valentia).