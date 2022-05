Cavese, domani l'antipasto playoff: possibile turnover contro l'Acireale

«Abbiamo preparato questa partita con la stessa mentalità di sempre». Emanuele Troise non snobba l'ultimo impegno di regular season per la sua Cavese, sebbene la gara risulti ininfluente ai fini della classifica e del piazzamento playoff. Al Lamberti domani arriverà l'Acireale e in casa biancoblu potrebbe esserci un po' di turnover, anche in proiezione dell'esordio in post-season contro il Città di Sant'Agata.

Valutazioni che Troise farà in extremis, sebbene abbia dato la netta sensazione di voler concedere spazio dal primo minuto a chi ne ha trovato meno nell'ultimo scorcio del torneo. «In settimana abbiamo smaltito la delusione di domenica scorsa, trovando tempo e modo di ricaricarci ma soprattutto ritrovando gli stimoli giusti. Ho riscontrato piena disponibilità da parte di tutti i calciatori. Col massimo rispetto per l'Acireale, abbiamo lavorato soprattutto su noi stessi, sulla nostra testa».

Prima l'Acireale, poi testa ai playoff che per Troise potrebbero rappresentare una sorta di esame in chiave futura. «Per quanto riguarda il mio futuro, di sicuro ci vedremo con la società per discuterne. Non so se la gara di domani e i playoff possano rappresentare degli esami per me, ma per quanto mi riguarda io mi sento sempre in discussione. So di essere alle prime esperienze e di avere ampi margini di crescita».

Tutti convocati in casa biancoblu, eccezion fatta per Carbonaro ancora fermo per squalifica.