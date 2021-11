Cavese, domani l'esordio di Troise: assenti D'Angelo e Bacio Terracino

«Ci attende una gara difficile per le qualità degli avversari, ma anche per un terreno di gioco in non perfette condizioni. Ma dovremo essere in grado di adeguarci nel modo migliori alle condizioni che troveremo». Queste le premesse di Cavese-Real Agro Aversa nelle idee di Emanuele Troise.

Il nuovo tecnico degli aquilotti, che martedì scorso ha preso il posto dell'esonerato Pino Ferazzoli, avrà subito di fronte un esame importante per testare i primi giorni di lavoro col gruppo biancoblu. Troise è consapevole delle difficoltà che deriveranno dai cambiamenti nei metodi di lavoro, «ma non abbiamo molto tempo e quindi dobbiamo credere nel lavoro che bisogna portare avanti, senza farci condizionare dalle difficoltà che si potrebbero incontrare lungo la strada».

Out D'Angelo e Bacio Terracino, dal punto di vista tattico Troise potrebbe esordire con un 4-3-3, sistema che già lo stesso Ferazzoli aveva talvolta adottato. Possibile ballottaggio in mediana tra Maiorano e Palma per completare la linea. Tra gli under, altro ballottaggio tra Palladino e D'Amore, con Anatrella, Gabrieli e Corigliano possibili titolari.