Cavese, gli elogi di mister Troise: Kosovan e Diaz, valigia pronta?

«C'è stata una grande reazione da parte nostra e la squadra ha dimostrato di crederci fino alla fine». Emanuele Troise sembra glaciale nelle interviste al termine della vittoriosa gara esterna contro la Polisportiva Santa Maria. Ma dentro di sè sta gradualmente rafforzando la consapevolezza di aver dato il giusto equilibrio e il giusto carattere alla sua Cavese.

«Sapevamo che non sarebbe stata semplice e che nei primi minuti avrebbero provato a metterci in difficoltà. Ci ha condizionati il rigore iniziamo e siamo stati lenti nell’azione in cui è arrivato il loro secondo penalty. Ma poi c’è stata una grande reazione, che ci ha portati meritatamente in parità all’intervallo».

Nella ripresa la Cavese è partita bene, trovando il meritato vantaggio. «Ma abbiamo lasciato la partita aperta, subendo il pareggio in pieno recupero. Sul 3-3 la partita sembrava finita, poi è arrivata un’azione ben congegnata da Aliperta, Foggia e Palma che ha portato al rigore finale. Diamo continuità a un periodo ottimo, visto che siamo alla quarta vittoria consecutiva».

Nessun commento sulla mancata convocazione degli attaccanti Kosovan e Diaz. Entrambi fuori per scelta tecnica dalla trasferta odierna nel Cilento, potrebbero avere già i bagagli pronti verso una nuova destinazione.