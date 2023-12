Cavese all'esame Cynthialbalonga: Cinelli non dà indizi sulle scelte

«È una partita difficile e in primo luogo dobbiamo temere i loro numeri». Daniele Cinelli tiene alta l'attenzione della sua Cavese alla vigilia della gara esterna contro il Cynthialbalonga, terza forza del girone G di Serie D, seppur staccata di ben 9 punti dalla formazione biancoblu.

Il tecnico dei metelliani sottolinea il rendimento della squadra di Genzano di Roma, sottolineando però il buon lavoro fatto in settimana dalla sua squadra: «Domani voglio vedere in campo quello che vedo tutti i giorni in allenamento, un gruppo che sta crescendo in autostima e consapevolezza. Dovremo come al solito essere bravi ad avere il giusto impatto con la partita».

Buone notizie dall'infermeria, con il pieno recupero di Felleca dal problema fisico che lo ha costretto ai box a inizio settimana.

Out il solo Mercurio, alle prese con il pieno recupero da un problema muscolare. Sul sistema tattico Cinelli non si sbottona, sottolineando che solo domani mattina comunicherà le scelte al gruppo e lasciando dunque dubbi soprattutto sullo schieramento offensivo.