Cavese-Fasano 2-2 che fa male: gli aquilotti rimontati due volte

Cavese bella a metà contro il Fasano. Gli aquilotti si fanno rimontare sul doppio vantaggio, sprecando l’occasione di restare da soli in vetta al girone H di Serie D.

Partita dai due volti, come s’usa dire in questi casi. Nella prima frazione i ragazzi di Troise trovano il giusto approccio, andando in gol con Munoz e Foggia e dando l’impressione di poter ripercorrere quanto già visto contro il Matera nel precedente turno casalingo. L’unico pericolo dei pugliesi sta nel tiro di Calabria che scheggia la traversa ed esce sul fondo.

La ripresa si apre male per i metelliani, che dopo meno di un minuto concedono troppo spazio a Corvino e lo stesso Calabria sul fronte sinistro dell’attacco. Il numero 11 entra in area e viene steso ingenuamente da Bezzon; Corvino dal dischetto riapre i giochi.

Più propositivi gli ospiti, sebbene i ragazzi di Troise collezionino palle-gol importanti. Una di queste si trasforma in rete, ma la bandierina del secondo assistente vanifica l’esultanza di Palma, in posizione irregolare su una corta respinta in area piccola.

La beffa è firmata da Battista, che trova l’anticipo millimetrico sull’uscita del portiere biancoblù, evita il contatto e deposita in rete il pareggio. Fino al triplice fischio le squadre non si risparmiano, con occasioni rilevanti su entrambi i versanti. All’ultimissimo respiro capita sui piedi di Cappa l’occasionissima per prendersi la vetta della classifica, ma la conclusione è debole ed è facile preda dell’estremo ospite.