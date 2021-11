Cavese, Ferazzoli respinge le critiche: «Ottima prova, nonostante le difficoltà»

«Non credo che per la partita con il Licata ci sia da salvare solo il risultato». L'elogio di Pino Ferazzoli alla sua Cavese dopo il pari in doppia rimonta inizia così. Sottolineando un primo tempo in cui alcune decisioni arbitrali hanno fortemente penalizzato gli aquilotti.

«Se il Licata è scontento, noi possiamo esserlo ancora di più. Il secondo gol annullato ad Allegretti era nettamente regolare, ho trovato eccessiva l’espulsione di Maiorano e se viene considerato fallo da espulsione quello di Maiorano, va anche fischiato fallo su Gabrieli sull’azione che porta al gol del Licata».

Insomma una serie di errori e sviste che hanno creato notevoli difficoltà agli aquilotti. Ferazzoli punta sulla giornata no del direttore di gara, «che nel secondo tempo ha probabilmente commesso qualche errore a favore della Cavese per compensare le decisioni prese nella prima frazione».

I generale, il tecnico non risparmia complimenti ai suoi, perché è convinto che «giocando come contro il Licata, alla fine del campionato la Cavese arriverà davanti a tutti». E poi uno spunto sull'impatto decisivo dei calciatori subentrati dalla panchina - D'Angelo, Bacio Terracino e Diaz - come già avvenuto nella gara precedente.