Cavese, Ferazzoli: «Ripresa da dimenticare, col Biancavilla per cancellare il momento no»

Pino Ferazzoli ha espresso tutta la sua delusione per la prestazione della Cavese a Troina. Sconfitta meritata per gli aquilotti, incapaci di mettere in campo tutta la superiorità che sulla carta c'era rispetto al fanalino di coda del girone I di Serie D.

Non crede di aver sottovalutato l'avversario, «ma forse nel secondo tempo abbiamo erroneamente pensato che sarebbe stato tutto facile per noi. E invece abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che non bisogna mai essere al di sotto della concentrazione massima in campo».

Il tecnico degli aquilotti valuta positivamente il primo tempo, «mentre nella ripresa non siamo stati bravi nemmeno a costruire trame di gioco. Dopo il rigore c'era tempo per riorganizzarsi e rimediare, ma purtroppo siamo una squadra che nei momenti difficili diventa frenetica e non trova la giocata giusta. Per fortuna - aggiunge Ferazzoli - c'è subito un impegno ravvicinato, nel quale dovremo assolutamente cancellare tutto quello che abbiamo fatto nel secondo tempo contro il Troina, per riscattare anche il pareggio interno contro il Giarre».

Mercoledì duqnue si torna al Lamberti per ritrovare i 3 punti che mancano da 180 minuti. Fischio d'inizio alle 15 per provare a rimettersi in carreggiata e a riguadagnare terreno su chi è più avanti in graduatoria. Al via oggi la prevendita dei biglietti presso i punti abituali in città. Qui di seguito i prezzi:

Tribuna Centrale: 35 euro

Tribuna laterale coperta Nord/Sud: 15 euro intero – 13 euro ridotto

Tribuna scoperta: 10 euro intero – 8 euro ridotto

Distinti ‘Eduardo Purgante’: 10 euro intero – 8 euro ridotto

Curva Sud ‘Catello Mari’: 5 euro

Curva Ospiti: 5 euro

Baby (0-14 anni): 2 euro (tutti i settori tranne Tribuna Centrale)