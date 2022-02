Cavese, Fissore e Aliperta da valutare; Troise: «La stagione è ancora lunga»

Il successo esterno con il Biancavilla ha portato lavoro extra per lo staff medico della Cavese. I problemi fisici accusati da Aliperta e Fissore vanno valutati nelle prossime ore. L'infortunio rimediato dal centrocampista durante l'esultanza per il parziale 0-3 non dovrebbe avere ripercussioni gravi per l'atleta, mentre per Fissore sarà qualcosa in più nelle prossime ore.

L'uscita anticipata di entrambi i calciatori dal terreno di gioco ha rappresentato l'unica nota stonata di una gara in cui gli aquilotti hanno brillato per il perfetto approccio. Lo ha sottolineato il tecnico Emanuele Troise, che ha elogiato «l'atteggiamento della squadra, lo stesso che abbiamo solitamente nelle gare casalinghe. Ora dobbiamo continuare su questa strada, perché il campionato è ancora lungo».

Un campionato che nel girone I prevede ancora una lunga serie di scontri diretti tra le prime quattro. La Cavese ne dovrà affrontare tre come l'Acireale; Gelbison e Lamezia ne avranno invece due da qui al termine della stagione regolare. Un rush finale ancora apertissimo, nonostante la capolista Gelbison abbia la possibilità di allungare a +4 sugli aquilotti e l'Acireale, vincendo nel prossimo recupero contro il Trapani.