«Cavese for Children», il calendario: gli aquilotti posano per fini solidali

Un'iniziativa solidale in favore di bambini meno fortunati, che hanno bisogno di cure e assistenza. La Cavese presenta il calendario benefico 2022, che vede protagonisti i calciatori aquilotti in 12 scatti fotografici in location caratteristiche della città.

Si tratta del primo step del progetto Cavese for Children, volto a raccogliere fondi da destinare ad associazioni, ospedali ed enti che si occupano di cure e assistenza per bambini e ragazzi con autismo e disabilità. Il calendario, in vendita dal 3 gennaio prossimo al costo di 5 euro, è stato realizzato da “Wonderland - Nel paese degli eventi” e il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione “La nostra famiglia” di Cava de' Tirreni. Il Centro si occupa di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione funzionale di persone in età evolutiva portatrici di condizioni cliniche che impongono disabilità complessa in ambito fisico e/o psichico.

In particolare, il ricavato servirà ad acquistare gli arredi di una struttura in via di completamento, in cui saranno trasferite le attività ambulatoriali di riabilitazione, adiacente e collegata a Villa Ricciardi, sede dell'associazione da 45 anni.

I punti vendita saranno attivati presso il Cavese Store di corso Umberto I - 159 e la Cartoleria Tirrena in corso Mazzini, 87.