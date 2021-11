Cavese, il futuro si chiama Troise: nel pomeriggio la presentazione

Emanuele Troise torna alla Cavese col ruolo di allenatore, dopo aver militato da calciatore tra le fila biancoblu 10 anni fa, nel campionato di Prima Divisione. Classe 1979, l'ex difensore centrale del Napoli è alla seconda esperienza da head coach in un campionato non giovanile, dopo aver guidato il Mantova nel girone B di Serie C nella passata stagione.

Collaboratore tecnico di Fabio Pecchia al Latina e di Diego Lopez al Bologna, il nuovo trainer degli aquilotti ha guidato la formazione Berretti della Casertana, prima delle esperienze sulle panchine dell'Under 17 e della Primavera del Bologna. Con quest'ultima formazione ha vinto nella stagione 2018-19 il campionato Primavera 2, il Torneo di Viareggio e la Supercoppa Primavera.

La presentazione di mister Troise è programmata per questo pomeriggio alle 18.00 all'Holiday Inn di Cava de' Tirreni. All'ex difensore centrale il compito di ricucire il gap di 8 punti dalla Gelbison, capolista del girone I, accumulato in 12 giornate durante la gestione tecnica di Pino Ferazzoli.