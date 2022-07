Cavese, le motivazioni di Gagliardi: «Voglio darvi ciò che vi ho tolto»

«L'anno scorso è andata bene a me e non alla Cavese. Quest'anno voglio darvi quello che vi ho tolto nella scorsa stagione». Si presenta così Mattia Gagliardi, ex attaccante della Gelbison che quest'anno indosserà la casacca della Cavese.

Un sorriso per rompere il ghiaccio alla sua nuova tifoseria, in una piazza che il calciatore ha definito «una delle più calde della Serie D. Non mi sono mancate le chiamate da altri club dopo la vittoria dello scorso campionato, ma quando è arrivata quella della Cavese ho detto subito al mio procuratore di rifiutare le altre. È come se avessi un conto in sospeso con Cava».

Caratteristiche da seconda punta, abituato a far gol, Mattia Gagliardi sottolinea che preferisce «giocare molto vicino alla porta; di solito prediligo agire da trequartista ma in un modulo con tre attaccanti mi adatto bene da esterno».

Tanta concorrenza in prima linea per la Cavese, in un reparto molto assortito anche per le qualità tecniche dei singoli. «Sono sicuro che sarà dura per il mister scegliere tre giocatori da mandare in campo. Tra questi c’è Banegas, il primo compagno che ho incontrato al mio arrivo e quindi il primo con cui ho legato. Speriamo di fare belle cose quest’anno».