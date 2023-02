Cavese-Gladiator 5-3: gli ospiti sfiorano la rimonta

Una vittoria vietata ai deboli di cuore per la capolista Cavese. Termina col punteggio di 5-3 la gara interna con il Gladiator, con gli ospiti capaci di tenere in ambasce gli aquilotti fino all'ultimo istante. Rocambolesco l'andamento della partita disputata al Simonetta Lamberti.

I ragazzi di Troise scendono in campo con la giusta cattiveria agonistica e si portano sul parziale 3-0 grazie alle reti di Aliperta, Bubas e Foggia. Un risultato legittimato da altre palle-gol non sfruttate a dovere al cospetto dell'estremo sammaritano. Il Gladiator gioca comunque una buona gara, ma trova un reattivo Colombo sulla sua strada.

A pochi secondi dall'intervallo Tomi insacca con un tracciante mortifero dalla distanza su punizione, sfiorando poi anche il bis a inizio ripresa. Il raddoppio del Gladiator arriva in mischia al 7', con assist dello stesso Tomi e rete di Panaioli.

Il parziale 3-2 galvanizza i nerazzurri casertani che provano ad alzare il baricentro. Ma sono gli aquilotti a ristabilire le distanze con Lomasto, puntuale nell'inserimento di testa su calcio d'angolo. Non è finita. In pieno recupero Mancini realizza il 4-3, tenendo altissima la tensione tra i tifosi di casa, che però esplodono al 95' quando Bacio Terracino scappa via sul fronte sinistro e batte il portiere in uscita per il definitivo 5-3.

Il successo permette agli aquilotti di guadagnare un punto sul secondo posto, ora occupato dal Barletta che ha scavalcato il Nardò, inaspettatamente sconfitto a Francavilla in Sinni.