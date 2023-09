Cavese, gol a freddo e sconfitta: il Cassino vince 1-0 con Mazzaroppi

Cavese sconfitta di misura a Cassino. Il gol a freddo di Mazzaroppi al 4' su disattenzione di Magri decide la sfida del Salveti, in cui gli aquilotti non sfruttano a dovere le occasioni create soprattutto nella ripresa. Nella prima frazione ci provano invece i soli Felleca e Zenelaj, non trovando lo spunto decisivo. I cassinati dal canto loro potrebbero addirittura raddoppiare, ma Tortolano al 40' conclude incredibilmente a lato a tu per tu con Boffelli.

Nella ripresa si vede una Cavese diversa e Piovaccari - uno dei tre calciatori subentrati subito dopo l'intervallo - ci prova subito con una pregevole rovesciata che non inquada la porta.

Il Cassino bada a difendersi, cercando di far scorrere il cronometro. A metà frazione Felleca gira al centro un preciso cross dalla sinistra sul quale Chiarella conclude incredibilmente oltre la traversa.

Alla mezz'ora Boffelli devia in corner un calcio di punizione di Mele dal limite. Nel finale Felleca chiama all'intervento il portiere Stellato, che poco viene espulso per aver fermato con le mani fuori area un'azione pericolosa di Piovaccari. A cambi esauriti, in porta per il Cassino va Cocorocchio ma la Cavese non riesce mai a concludere, recriminando nel finale per un presunto fallo commesso in area ai danni di Antonelli ma non ravvisato dal direttore di gara.