Cavese, gradito ritorno in attacco: ufficializzato l'ingaggio di Bubas

Un gradito ritorno in prima linea per la Cavese. La società ha infatti ufficializzato il tesseramento di Sergio Nicolas Bubas, centravanti classe 1989 che torna a indossare la maglia biancoblu dopo l'esperienza nel campionato di Serie C 2020-21.

Un bottino di 18 presenze e 7 reti nella precedente parentesi professionistica a Cava de' Tirreni per l'attaccante argentino. Un'importante freccia in più all'arco di mister Emanuele Troise, che vede dunque completato il reparto offensivo in vista dell'imminente inizio ufficiale della stagione.

In carriera Bubas ha indossato, tra le altre, le maglie di Atletico Racing Cordoba, Metropolitanos, Nacional Potosì, Vibonese e Juve Stabia. Nella scorsa stagione ha invece giocato con la Fidelis Andria, mettendo a segno 8 gol nelle complessive 38 partite giocate.