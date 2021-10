Cavese incerottata a San Cataldo: posti limitati per i tifosi biancoblu

Si allunga la lista degli indisponibili in casa Cavese, in vista dell'impegno di domani a San Cataldo - fischio d'inizio anticipato alle 14.30 - per il primo turno infrasettimanale di campionato. Potenza va ad aggiungersi infatti ai vari Palladino, Katseris, D'Angelo e Bacio Terracino, che avevano già saltato domenica la gara casalinga con la Polisportiva Santa Maria.

Ferazzoli ha covocato 21 atleti, integrando l'elenco con il baby Erbaggio in retroguardia. L'esigenza di un 2003 in campo porterà alla conferma di Paduano tra i pali, con Anatrella inizialmente in panca. Possibile qualche variante soprattutto in prima linea, con Diaz e Carbonaro che scalpitano per una maglia da titolare. Qui di seguito l'elenco dei convocati per il match valido per la quarta giornata di andata nel girone I di Serie D.

Intanto, saranno 55 i biglietti a disposizione dei supporters metelliani che vorranno seguire la squadra allo stadio Mazzola di San Cataldo. Il settore riservato ai sostenitori cavesi sarà la Tribuna Coperta. Sono acquistabili, al costo di 10 euro, presso la Cartoleria Tirrena e attraverso il circuito Postoriservato. La prevendita resterà attiva on line fino alle ore 14.30 di mercoledì 6 ottobre.