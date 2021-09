Cavese, sei indisponibili in Coppa: per Diaz si attende solo l'ufficialità

Sarà una Cavese incerottata quella che domani pomeriggio affronterà il neopromosso San Giorgio nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Oltre agli squalificati Fissore e Viscomi, il tecnico Ferazzoli dovrà rinunciare anche agli indisponibili Carbonaro, Quaranta, Sarno e Zielski. Problemi principali dunque in difesa, dove l'unico over a disposizione è Altobello.

Qui di seguito la lista degli atleti convocati per la sfida in programma domani alle 15 al Simonetta Lamberti.

PORTIERI: Anatrella, Paduano

DIFENSORI: Altobello, D’Amore, De Caro, Gabrieli, Palladino, Potenza, Somma

CENTROCAMPISTI: Corigliano, D’Angelo, Di Gilio, Katseris, Maiorano, Palma

ATTACCANTI: Afri, Allegretti, Bacio Terracino, Kone, Kosovan, Pisanello

Intanto all'inizio della prossima settimana la società dovrebbe ufficializzare l'ingaggio del centravanti Augusto Diaz (nella foto). Il classe 1992, con doppia cittadinanza italiana e argentina, è stato tra i protagonisti della promozione del Taranto in Serie C nella scorsa stagione. In precedenza, per lui altre esperienze in Serie D con Fasano, Palmese 1912 e Cuneo.