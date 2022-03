Cavese, infermeria ancora affollata: aperta la prevendita per San Luca

C'è ancora lavoro per lo staff medico della Cavese. Tra i quattro atleti assenti nella gara con il Castrovillari, il solo D'Amore sembra essere prossimo a un pieno recupero. In vista della prossima gara esterna di San Luca, non sembrano esserci notizie molto positive per Aliperta.

Il playmaker biancoblu prosegue nelle terapie per risolvere il problema al tallone, ma al momento non ha la certezza di recuperare in tempo per la trasferta calabrese. Difficile dunque ipotizzare i tempi per un suo completo recupero, con mister Troise chiamato a preparare la prossima partita basandosi sugli stessi atleti convocati per la gara di domenica.

Mentre Fissore è atteso ancora da tempi lunghi per rientrare dall'infortunio, per capitan Altobello potrebbe essere questione di un paio di settimane.

Intanto per la partita di San Luca sono in vendita 412 biglietti per il settore ospiti dello stadio Corrado Alvaro. Al costo di 12 euro, i supporters metelliani potranno acquistarli presso la Cartoleria Tirrena a Cava de' Tirreni e in tutti i punti vendita del circuito Postoriservato.it.