Cavese, infermeria ancora piena: quattro assenti contro il San Luca

Sarà una Cavese incerottata quella che scenderà in campo domani nella delicata trasferta di San Luca. Non è migliorata la situazione rispetto all'ultima uscita di campionato, con la conferma dei quattro forfait del turno precedente.

Altobello, Fissore, D'Amore e Aliperta salteranno anche la gara di domani così come già avvenuto in casa col Castrovillari. «Per Fissore - ha spiegato mister Troise - sappiamo che i tempi di recupero saranno più lunghi, mentre Aliperta è sulla via della guarigione».

Le scelte potrebbero non discostarsi di molto da quelle fatte per l'ultimo match di campionato. Con la consapevolezza di giocare su un campo difficile sia per il terreno di gioco, sia per le qualità dell'avversario. Il tecnico biancoblu si aspetta «una gara di grande maturità da parte della Cavese, sicuramente meglio rispetto a quanto visto a Giarre. Il San Luca è un avversario con qualità, aggressivo e intenso, ma dobbiamo avere maggiore consapevolezza delle nostre possibilità».

Un vero e proprio esame, l'ennesimo, per una Cavese che nelle idee del suo allenatore dovrà essere capace di provare sì a imporre il proprio gioco, ma dovrà anche essere brava a capire quando ci sarà da posare il fioretto e agire di sciabola per evitare il rischio di complicare di nuovo il cammino verso la Serie C.