Cavese all'inglese con il Portici: Viscomi-Diaz, aquilotti ai 32mi

La Cavese batte per 2-0 il Portici nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Tris di successi di fila per gli aquilotti dopo quelli con il San Giorgio - nel turno preliminare - e con il Rende alla prima di campionato. I vesuviani non sfigurano al cospetto della formazione biancoblu, che passa ai 32mi con il giusto cinismo.

Ferazzoli cambia nove undicesimi rispetto a domenica, tenendo in campo i soli Fissore e Maiorano e impostando un 4-2-3-1, con Kone, D'Angelo e Bacio Terracino alle spalle del centroboa Diaz.

Nel primo tempo la gara viaggia su ritmi blandi, nonostante il palo colpito dal Portici dopo 2’, con una velenosa punizione di Elefante dal limite. La Cavese passa al primo affondo. Al 22’, Schaeper è costretto agli straordinari su Bacio Terracino, rimediando a un’uscita avventata. Ma sul susseguente corner Viscomi è liberissimo sul secondo palo per insaccare a porta vuota.

La reazione dei vesuviani arriva con una punizione di Carrotta respinta da Paduano, che si ripete al 36’ sul diagonale di Filogamo.

Inizio ripresa più vivace. Schaeper è un felino a deviare in angolo la zampata di D’Angelo da pochi passi, ma nulla può al 4’ sulla sassata di Diaz, che su punizione realizza il raddoppio.

Botta e risposta nel giro di pochi minuti. Paduano si oppone al tentativo di Carrotta dal limite, Schaeper non è da meno all’11’ sulla rovesciata di D’Angelo. Una lunga fase di stanca, contraddistinto solo da sostituzioni, porta fino al 36’: uno schema su punizione manda al tiro Elefante, con Paduano ancora pronto a deviare.

All’ultimo istante, Russo rifila una evidentissima manata a Carbonaro e rimedia una evitabilissima espulsione a tempo ormai scaduto.