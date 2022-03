Cavese, iniziativa per i cittadini ucraini: domenica ingresso gratuito al Lamberti

Un'iniziativa in favore dei cittadini ucraini residenti o ospitati a Cava de' Tirreni. La Cavese ha reso noto che sarà concesso loro ingresso gratuito allo stadio Simonetta Lamberti, in occasione della gara casalinga contro il Licata, in programma domenica con fischio d'inizio alle 15.

I cittadini ucraini potranno ritirare il tagliando d'ingresso allo stadio per assistere alla gara presentandosi con un valido documento d’identità presso la sede sociale della Cavese 1919 in via XXV Luglio 66, dalle ore 8 alle ore 17 fino a venerdì e sabato fino alle ore 13.

Intanto nella giornata di ieri la società biancoblu ha consegnato al centro "La Nostra Famiglia" di Cava de' Tirreni l'incasso della vendita del calendario ufficiale 2022 realizzato lo scorso mese di gennaio. Il capitano Errico Altobello e il centrocampista Marco Romizi hanno fatto da testimonial alla cerimonia di consegna della somma a Valentina Ferrario, direttrice del centro.

All'evento hanno partecipato anche alcuni studenti dell'IC Carducci-Trezza, impegnati nel progetto "A Scuola di Tifo con la Cavese".