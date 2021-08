Cavese, ventiquattro atleti in gruppo: per gli aquilotti c'è l'ipotesi girone I

Ventiquattro atleti a lavoro al Simonetta Lamberti agli ordini di Pino Ferazzoli. Iniziata la seconda parte della preparazione precampionato, la Cavese continua a lavorare per assimilare le idee tecniche e tattiche del nuovo allenatore.

Quattro calciatori del settore giovanile sono stati aggregati alla prima squadra. Si tratta del difensore Pasquale Somma, dei centrocampisti Gennaro Scognamiglio e Francesco D'Amore e dell'attaccante Angelo Falco. Il roster manca ancora di qualche pedina che completi in primo luogo il gruppo degli esperti. Almeno una casella vuota riguarda l'attacco, ma non si escludono ìinnesti anche negli altri reparti.

Questi gli altri calciatori attualmente in organico: i portieri Dario Anatrella e Gennaro Paduano; i difensori Errico Altobello, Giovanni Donzetti, Matteo Fissore, Niccolò Gabrieli, Fabio Palladino, Vincenzo Potenza, Ivo Quaranta e Francesco Viscomi; i centrocampisti Angelo D’Angelo, Gerardo Di Gilio, Tanasii Kosovan, Giuseppe Maiorano, Giuseppe Palma e Kapcer Zielski; gli attaccanti Diego Allegretti, Giosuè Boggia, Paolo Carbonaro e Gabriele Pisanello.

Intanto circolano le prime ipotesi relative ai gironi di Serie D, in attesa di sapere se anche uno dei tre raggruppamenti meridionali avrà venti squadre al via. Per la Cavese si parla di collocazione nel girone I, quello che comprende squadre calabresi e siciliane oltre alle formazioni campane.

In questo girone, la Cavese potrebbe ritrovarsi una forte concorrenza nell'ambito della stessa provincia. Si tratta della Gelbison, ex squadra di mister Ferazzoli, che in questa stagione punta dritto a migliorare i già ottimi risultati della scorsa annata.