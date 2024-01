Cavese e Ischia si dividono la posta: 1-1 con firme di Foggia e Arcamone

La Cavese non va oltre il pari casalingo contro un'Ischia che arriva al Lamberti a giocarsela a viso aperto con la capolista. Termina 1-1 con entrambe le reti nel primo tempo, ma proprio nella prima frazione sono gli isolani a creare il maggior numero di palle-gol.

Giacomarro, Di Meglio e Talamo i protagonisti dell'azioni pericolose gialloblu. Sul fronte opposto la Cavese riesce a passare di fatto alla prima occasione, con Foggia che ribadisce in rete una corta respinta del portiere Vivace su punizione dal limite.

Konate sfiora il raddoppio e così come gli aquilotti trovano la rete nel miglior momento degli isolani, il pari arriva in situazione diametralmente opposta.

Al 45' esatto Arcamone sbuca con estremo tempismo sugli sviluppi di un cross di Florio deviato da Baldassi. All'intervallo si va sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa riparte meglio l'Ischia, con la Cavese che viene fuori alla distanza ma senza riuscire mai a impensierire Vivace. I brividi corrono invece sulla schiena dei supporters metelliani nelle ultime battute del match, quando Boffelli è costretto agli straordinari sulla conclusione di Trofa, evitando provvidenzialmente la seconda sconfitta casalinga consecutiva.

Per la Cavese il pareggio è un bicchiere mezzo pieno, tenuto conto che resta invariato il vantaggio di 7 punti sul secondo posto, ora occupato in condomio da Romana e Cavese. Per l'Ischia un punto importante in casa della prima della classe, con i playoff a un tiro di schioppo.