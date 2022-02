Cavese, Katseris cambia girone: il greco va al Team Nuova Florida

È durata poco più di cinque mesi l'avventura di Panos Katseris alla Cavese. Il jolly di fascia classe 2001 è stato infatti ceduto a titolo definitivo al Team Nuova Florida. Salta dunque dal girone I al girone G il calciatore greco, che nella scorsa stagione aveva impressionato per la continuità di alte prestazioni tra le fila della Nocerina.

Proprio il club rossonero, dopo il passaggio di consegne ai vertici della società, aveva tentato nelle ultime ore un abboccamento con la dirigenza biancoblu per riportarlo alla corte del tecnico Cavallaro. Il Team Nuova Florida ha quindi battuto sul tempo la Nocerina, assicurandosi un calciatore che ha dimostrato buone qualità tecniche e tanta corsa.

Katseris lascia la Cavese dopo sole 5 presenze ufficiali nel corso della prima parte della stagione in corso. Frenato da alcuni problemi fisici in estate, ha fatto un po' di fatica a ritagliarsi un posto in campo, prima con mister Ferazzoli poi sotto la guida tecnica di Troise.